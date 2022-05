Simular acidentes em estabelecimentos é o novo golpe no litoral de São Paulo. Foi divulgado na internet um vídeo de um homem simulando sua própria queda em um supermercado para ser indenizado. O fato ocorreu na cidade de Santos e em São Vicente.

O homem jogava shampoo ou detergente no chão, e ao passar pelo local ele “escorregava”.

A tentativa do golpe ocorreu no início do mês de abril e na última segunda-feira (2).