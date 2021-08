Homem é condenado a 22 anos de prisão pela 2.ª Vara do Tribunal do Júri do TJAM

Jeidson Dutra Franco foi condenado a 22 anos de prisão, em regime fechado, pelo crime de homicídio qualificado contra Jerdem Tavares Vidal, ocorrido na tarde de 26 de junho de 2017, no bairro da Glória, zona Oeste de Manaus. O processo n.º 0633139-73.2018, que tem Jeidson como réu, integrou a pauta de quatro sessões de julgamento realizadas pela 2.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus na segunda-feira (30/08), marcando a retomada das atividades presenciais em plenário pela unidade judiciária.

A sessão foi presidida pelo juiz de direito Saulo Góes Pinto. O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM) designou a promotora de justiça Márcia Cristina de Lima Oliveira para atuar na acusação. Réu preso, Jeidson Dutra Franco foi conduzido pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap/AM) para participar do julgamento no Fórum Ministro Henoch Reis. Ele teve em sua defesa o defensor público Wilsomar de Deus Ferreira.

Em sessão presidida pelo juiz de direito Rivaldo Matos Norões Filho, também realizada na segunda-feira, o réu Marcelo da Silva Dias foi sentenciado a 16 anos e oito meses de reclusão em regime fechado. O Conselho de Sentença o considerou culpado pelo assassinato de Geovanni Pereira de Jesus, crime ocorrido no dia 31 de março de 2019, por volta das 19h, na Rua Terra Preta, bairro São José 1, zona Leste de Manaus. Marcelo está preso e foi apresentado para participar do julgamento.

Duas absolvições

No processo n.º 0008928-76.2005.8.04.0001, o réu Ismael Marinho Chota, acusado pelo crime de homicídio contra Raymison Oliveira da Silva, foi absolvido pelo Conselho de Sentença da 2.ª Vara do Tribunal do Júri. A sessão foi presidida pelo juiz Saulo Góes Pinto.

No processo n.º 0212140-48.2010.8.04.0001, que tinha como réu Herisson da Luz Fernandes, acusado de matar Daniel Bruno Nascimento Gomes no dia 6 de novembro de 2009, também houve absolvição pelo Conselho de Sentença. A sessão foi presidida pelo juiz Rivaldo Matos Norões Filho.

Conforme a programação organizada pela 2.ª Vara do Tribunal do Júri para este semestre, as seesões de julgamento serão realizadas sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, com quatro julgamentos diários, sendo duas sessões pela manhã e duas no período da tarde.

