Globo tenta recuperar na Justiça dinheiro de transferência equivocada

O erro de um funcionário da TV Globo causou prejuízo de R$ 318 mil à emissora, que agora tenta recuperar o dinheiro por meio do Poder Judiciário. Um depósito que seria destinado a pagar uma dívida trabalhista, por meio do aplicativo Pix, foi parar na conta de um homem que nada tem a ver com o caso, e ele o utilizou na compra de um imóvel.

A operação mal-feita ocorreu no dia 27 de dezembro do ano passado. O funcionário encarregado de fazer o pagamento da dívida trabalhista se equivocou e passou o dinheiro para o homem, que ficou tão feliz com o “presente” que usou-o para dar entrada em um imóvel.

Poucos dias depois, a Globo entrou em contato com o homem para solicitar a devolução do dinheiro. Entretanto, como já havia investido os R$ 318 mil, ele informou que essa opção não era possível. A emissora, então, acionou a Justiça para tentar reaver o dinheiro.

O juiz Luís Felipe Negrão, que cuida do caso, analisou a pedida e notou erros nos dois lados. “O presente requerimento apresenta insuperáveis equívocos”, afirmou ele, acrescentando, ainda, que não poderia julgar o processo porque a emissora determinou um valor muito baixo para a causa.

De acordo com o site Notícias da TV, que teve acesso aos documentos, que correm na 3ª Vara Cível do Rio de Janeiro, o processo está parado. A Globo afirmou que a causa vale R$ 1 mil e, no entendimento do magistrado, esse valor não corresponde à realidade.

“Ora, se há um alegado indébito de R$ 318.600,40, o valor da causa não pode ser R$ 1.000. Assim sendo, sem prejuízo de eventual aditamento subsequente, remete o autor sua petição inicial de tutela antecedente, no prazo de 10 dias, adequando-a aos requisitos expostos na presente decisão”, decidiu Negrão. A Globo não se pronunciou sobre o caso.

Fonte: Conjur