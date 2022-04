Estudantes são premiados no 1º Concurso Cultural do Comitê de Combate ao Trabalho Infantil do TRT11

Estudantes que se destacaram mostrando os malefícios do trabalho infantil e a importância de ações afirmativas para estimular a aprendizagem foram premiados na manhã de terça-feira (12/4) em cerimônia no Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11). Realizada no miniauditório da sede administrativa do órgão, no bairro Praça 14 de Janeiro, a premiação reuniu magistrados, gestores das escolas participantes, alunos e familiares. Todos os vencedores nas categorias desenho, redação e vídeo são de escolas públicas de Manaus (AM).

Idealizado pelo Comitê de Combate ao Trabalho Infantil e Estimulo à Aprendizagem do TRT-11, o 1º Concurso Cultural foi realizado em 2021 e contou com o apoio das Secretarias de Educação dos Estados de Roraima e do Amazonas. A iniciativa faz parte das ações para cumprimento da Meta 9 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para o ano de 2021, sob o enfoque de atender ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) n. 8, que trata do trabalho decente e crescimento econômico. Todos os trabalhos premiados ficarão disponíveis no acervo do Centro de Memória da Justiça do Trabalho da 11ª Região (Cemej-11).

Mesa de honra

Compuseram a mesa de honra: a presidente do TRT-11, desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes; a gestora regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estimulo à Aprendizagem, desembargadora Joicilene Jerônimo Portela; e o coordenador regional da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente (Coordinfância), procurador do trabalho Jorsinei Dourado do Nascimento.

Na saudação inicial, a presidente do TRT-11 destacou que a Constituição Federal, em seu artigo 227, atribui ao Estado, à família e à sociedade o dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem o direito à dignidade, à educação e à profissionalização, entre outros direitos fundamentais. Ao elogiar a qualidade dos trabalhos vencedores – que mostraram o olhar de crianças e adolescentes sobre os prejuízos causados pelo trabalho precoce – a desembargadora Ormy Bentes afirmou que “é preciso desenvolver políticas de aprendizagem, por meio de ações positivas que buscam preparar e qualificar os jovens para a inserção no mercado de trabalho, sem tirá-los da escola”.

Com base em dados preocupantes de que mais de 8,9 milhões de crianças e adolescentes correm o risco de ingressar no trabalho infantil no mundo até 2022, como resultado da pandemia de covid-19, a desembargadora Joicilene Portela falou sobre a importância de “atitudes ainda mais incisivas visando conscientizar empregados, empregadores, crianças e adolescentes sobre a prejudicialidade e consequências de curto e longo prazo” que o trabalho infantil gera.

Premiados

Estudantes do 1º ao 5º anos do ensino fundamental concorreram na categoria Desenho, cujo tema foi “Criança não Trabalha”. Os dois melhores desenhos foram premiados com celulares Samsung (modelos A02 e A32). O primeiro lugar ficou com a aluna Vanessa Pedrosa Lopes, da Escola Estadual Zulmira Bittencourt, e o segundo lugar ficou com a aluna Helena Soares dos Santos, da Escola Estadual Arlindo Vieira.

Na categoria Redação, estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental II abordaram o tema “Porque ser um Jovem Aprendiz”. A primeira colocada foi a aluna Clara Barbosa do Rosário, da Escola Estadual Jairo da Silva Rocha, que foi premiada com um notebook Lenovo I3. Em segundo lugar, ficou a aluna Maria Eduarda Nascimento Veras, da Escola Estadual Ernesto Penafort, premiada com um celular Samsung A32.

Na categoria Vídeo, inscreveram-se estudantes do 1º ao 3º ano do ensino médio que fizeram seus trabalhos sob o tema “2021: ano internacional para eliminação do trabalho infantil”. Os dois primeiros lugares foram conquistados por equipes. O prêmio máximo (notebook Lenovo I3) ficou com os estudantes Guilherme Victor de Souza Damasceno, Hugo Vieira de Souza Tinoco, Jihard Vasconcelos Vilhena, Nataly Lopes Brasil, Hanna Thayla de Oliveira Ataíde, Danyelle Sousa da Silva, André Raimundo Almeida de Melo e Samira Stephanie Rodrigues da Silva, da Escola Estadual Josué Claudio de Souza. O prêmio do segundo lugar (celular Samsung A32) ficou com a equipe composta pelos estudantes Ana Júlia Macedo Batista, Pedro Henrique Ferreira Martins, Nicoly Cebuliski Nascimento e Bernardo Seiichi Cardoso Hazaoka, da Escola Estadual Jacimar da Silva Gama.

Conforme previsto no edital, os 10 primeiros classificados nas três categorias receberam certificados de participação. Os gestores das escolas dos alunos que conquistaram o primeiro lugar de cada categoria também foram agraciados com celulares Samsung A02.

Fonte: Asscom TRT-11