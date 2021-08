Escola do TCE-AM divulga lista de candidatos com inscrições homologadas para Processo Seletivo

A Escola de Contas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM) divulgou a lista de estudantes com inscrições homologadas para o processo seletivo de estagiários. Ao todo, 2077 candidatos já estão concorrendo às vagas, outros 1278 estão pendentes de documentação.

“Nosso corpo de estagiários sempre foi de um valor enorme para a Corte de Contas. Estamos felizes em poder, novamente, trazer estudantes para essa troca de aprendizado tão importante para o Tribunal e para a carreira acadêmica dos alunos”, destacou o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello.

A lista de candidatos com inscrições habilitadas foi divulgada no Diário Oficial Eletrônico (DOE) desta quinta-feira (26). Os mais de 2000 estudantes inscritos disputam vagas nas áreas da análise de sistema e tecnologia da informação, administração, arquitetura, comunicação social, contabilidade, direito, economia, engenharia e pedagogia.

Candidatos pendentes de documentação

Os candidatos que realizaram inscrição, mas não estão na lista divulgada pela ECP, devem participar do período de reexame das inscrições. Nos dias 27 e 28 de agosto (sexta-feira e sábado), das 8h às 13h, os candidatos devem apresentar, presencialmente na Corte de Contas, toda a documentação solicitada no edital.

“Optamos por oferecer dois dias no período de reexame das inscrições para, caso o aluno apresente alguma pendência no primeiro dia, tenha mais uma oportunidade de solucionar”, frisou a coordenadora-geral da Escola de Contas Públicas, Yara Lins dos Santos.

Vagas ofertadas e realização das provas

São 100 vagas disponíveis, sendo 60 para estudantes de Direito, 12 para o curso de administração, dez para contabilidade, sete para engenharia, cinco para análise de sistema e tecnologia da informação, duas para comunicação social, duas para arquitetura, uma para arquivologia, e uma para pedagogia. O processo seletivo também servirá para a formação do cadastro de reserva para o curso de ciências econômicas.

Os estagiários da Corte de Contas recebem bolsas de R$1 mil, mais R$167,20 de auxílio transporte. O estágio no Tribunal tem duração de 25 horas semanais, sendo 5 horas diárias. As provas do processo seletivo ocorrerão no dia 12 de setembro, com locais de prova a serem definidos.

Asscom TCE-AM