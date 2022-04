Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas forma 40 servidores-brigadistas

A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM) realiza, a partir desta terça-feira (26), o curso Formação de Brigada de Incêndio e Primeiros Socorros.

Participam do curso, que segue até 29 de abril, 40 servidores do TCE-AM. A capacitação é realizada na ECP e no centro de treinamento Arpea de Fogo, totalizando uma carga horária de 16 horas e certificado de participação.

O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, Érico Desterro, ressaltou a importância da capacitação dos servidores. “Depois de dois anos sem realizar o curso, essa capacitação é uma boa oportunidade para ampliar os conhecimentos e colaborar ainda mais com o ambiente de trabalho e capacitar os servidores a lidar com possíveis situações de perigo”, afirmou o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.

Os instrutores do curso são bombeiros militares que atuam dentro do Tribunal de Contas do Amazonas, o 1º sargento Ulisses Bezerra Dias , 2º tenente Moisés Parente Barbosa e 1º sargento Alain Delano Vasconcelos. A realização do curso é voltada para servidores do TCE-AM e visa qualificá-los para lidar com possíveis situações de perigo.

Por conta da pandemia a última turma de brigadistas formada foi em 2019, e agora com a volta das atividades presenciais é possível dar sequência à qualificação conciliada com a prática.

O bombeiro Militar, Ulisses Bezerra Dias, destacou a necessidade de segurança de se ter profissionais qualificados nessa área dentro das instituições.

“A Coordenação de Brigada se preocupou em trazer o curso em linguagem simplificada para os servidores, visando a melhor absorção do conhecimento e a utilização em diversos ambientes, além do setor de trabalho. Esse tipo de conhecimento é essencial para manter o suporte básico de vida de uma vítima até a chegada no ambiente hospitalar, e o combate à incêndio corretamente.”

Ao longo do curso os servidores terão conhecimento de assuntos sobre o Combate a Incêndio, Atendimento Pré-Hospitalar e Atividade avaliativa para mensurar o que foi absorvido e considerar o aluno apto ou inapto para lidar com as práticas.

Fonte: Asscom TCE-AM