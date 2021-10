Escola de Contas Públicas divulga resultado preliminar da prova de estágio do TCE-AM

A Escola de Contas Públicas (ECP) divulgou, na manhã desta segunda-feira (4), o resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para estágio do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM). Os candidatos já podem acessar o resultado por meio do Diário Oficial Eletrônico (DOE) da Corte de Contas, por meio do endereço https://doe.tce.am.gov.br/ e no site da ECP, http://www.ecp.tce.am.gov.br/. Os que tiverem interesse, podem apresentar recurso à ECP a partir de amanhã.

“Sabemos da ansiedade que todos os candidatos estão passando para que possam ser chamados a ingressar no Tribunal de Contas. O sentimento é mútuo, prova disso, é a celeridade com que estamos lidando com esse processo seletivo, divulgando de forma tempestiva todos os resultados previstos em edital. Em breve, todos os aprovados estarão conosco”, disse o presidente do TCE, conselheiro Mario de Mello.

Os candidatos terão agora dois dias úteis para apresentar recurso por escrito e fundamentado à comissão organizadora do PSS. A apresentação do recurso deve ser feita de forma presencial, pelo próprio candidato, na sede da ECP, localizada na avenida Efigênio Sales, nº1155, Parque Dez de Novembro, no horário de 8h às 13h, nos dias 5 e 6 de outubro. Mais informações podem ser obtidas por meio do número de telefone (92) 3301-8301.

Os estudantes disputam 100 vagas disponíveis nos vários setores do TCE. Cada estagiário receberá bolsa de R$ 1 mil, além de R$ 167,20 de auxílio transporte. As provas foram realizadas no dia 12 de setembro e contou com a participação de mais de 2 mil estudantes.

De acordo com explicação da coordenadora-geral da ECP, conselheira Yara Lins dos Santos, a classificação dos aprovados é composta por meio de média aritmética obtida da soma da nota alcançada na prova escrita com o coeficiente de rendimento acumulado. “Estão sendo considerados habilitados os candidatos que obtiverem média igual ou superior a sete”, ressaltou.

A divulgação do resultado final da prova escrita será feita até o dia 15 de outubro, também no site www.ecp.tce.am.gov.br e no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. A homologação do resultado final do PSS só será realizada após julgamento de todos os recursos apresentados pelos candidatos.

Fonte: Asscom TCE-AM