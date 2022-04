Escola de Contas do TCE-AM realizará roda de conversa sobre Regime de Previdência Complementar

A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM) promoverá, nesta terça-feira (19), uma roda de conversa sobre a “Implementação do regime de previdência complementar no estado do Amazonas e municípios”. O evento será realizado no auditório do TCE-AM, de 8h às 12h, com carga horária de 3 horas e certificado de participação.

Aos interessados, as inscrições são gratuitas, e serão disponibilizadas pela ECP no link https://ecpvirtual.plataformaensineonline.com/.

A roda de conversa é voltada para servidores, jurisdicionados e sociedade civil. Participarão o secretário-executivo do Tesouro Nacional e presidente do Comitê de Assessoramento da Previdência Complementar (CAPC), Luís Otávio da Silva; a diretora-presidente da Manausprev e presidente da Comissão de Implantação do RPC em Manaus, Daniela Cristina Benayon; o secretário de controle externo do TCE-AM, Jorge Lobo e o diretor de RPPS do TCE-AM e membro do CAPC estadual Elias Cruz.

Os palestrantes abordarão os destaques da Implantação e Elaboração da Lei nº 5.633/2021, além do processo de seleção, funcionamento e acompanhamento do Regime de Previdência Complementar.

Fonte: Asscom TCE-AM