Em Tefé (AM), Projeto Árvore Encantada arrecada quase 400 brinquedos para crianças do município

Quase 400 brinquedos foram arrecadados para beneficiar as crianças das escolas municipais das zonas urbana e rural do município de Tefé, no interior do Amazonas, por meio do “Projeto Árvore Encantada”, desenvolvido pela Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Amazonas (Coij/TJAM), com apoio de todos os profissionais do Judiciário estadual.

A ação em Tefé foi realizada pela 2.ª Vara da Comarca, conforme o juiz titular Rômulo Garcia Barros Silva, em parceria com o Ministério Público Estadual e a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas (OAB/AM), além de contar com o apoio do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), do 3.º Batalhão da Polícia Militar, da Defesa Civil e da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

O projeto é realizado em Manaus desde 2014 e mais recentemente passou a ser levado também para municípios do interior. Nessa atividade, as crianças que estão em abrigos em razão de situações de risco e vulnerabilidade social, enviam cartinhas ao “papai Noel”, explicando o que querem ganhar de presente de Natal. Essas cartas são “adotadas” pelos servidores e servidoras, magistrados e magistradas, estagiários e estagiárias, colaboradores e colaboradoras do Tribunal de Justiça. E em dezembro os presentes são entregues aos destinatários.

No caso específico de Tefé, as crianças das escolas públicas que funcionam tanto na área urbana quanto na zona rural do Município é que foram as beneficiadas pelo projeto. “A ação recebeu as cartas de alunos das escolas municipais e resultou em quase 400 brinquedos arrecadados, doados pela sociedade tefeense, não apenas pelos profissionais da Comarca e foram distribuídos nos dias 17, 18 e 20 deste mês. Uma atividade que desenvolvemos com muita dedicação e alegria, por poder compartilhar algo que vai muito além do nosso dia a dia, que é a esperança, tanto em dias melhores, quanto na transformação de vidas”, comentou o juiz Rômulo Garcia.

Na zona rural, os presentes foram entregues no sábado, dia 18/12, aos estudantes das escolas São Francisco e Caminho do Saber, localizadas na estrada da Emade, quilômetros 4 e 10, respectivamente.

No perímetro urbano, os contemplados foram os alunos das escolas Walter Cabral, Dorotéia e Nossa Senhora de Fátima, que receberam os brinquedos nos dias 17 e 20 deste mês. Nas visitas estavam o juiz e servidores da 2.ª Vara da Comarca de Tefé, além de representantes do MPE.

Fonte: Asscom TJAM