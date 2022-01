Em SC, juiz aceita denúncia contra motorista envolvido em acidente que matou criança e médico

O juiz substituto Fernando Curi, em atuação na 2ª Vara da comarca de Rio Negrinho, aceitou denúncia do Ministério Público em relação ao motorista que dirigia embriagado e provocou um acidente de trânsito no final do ano passado, quando provocou a morte de duas pessoas, entre elas uma menina de apenas cinco anos, no quilômetro 134 da BR-280, próximo ao trevo da Battistella.

Na decisão, o magistrado esclarece que o feito, doravante, seguirá o rito dos processos de competência do Tribunal do Júri. O acusado, após o recebimento da denúncia, passa à condição de réu e começa a responder ao processo judicial.

O acidente

O acidente ocorreu no dia 19 de dezembro e envolveu dois carros, um com placas de Joinville, e outro de São Bento do Sul. A colisão vitimou primeiramente uma menina de cinco anos, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Ela viajava com a família no veículo de Joinville. Já um passageiro do outro veículo, apontado como responsável pelo acidente, médico veterinário de profissão, morreu no dia 27 de dezembro, após ficar uma semana em internação hospitalar.

Indícios apontam que o veículo conduzido pelo réu, com placas de São Bento do Sul, teria invadido a pista na contramão e provocado a colisão. O teste de etilômetro indicou que ele estava embriagado. Desde então o motorista está recolhido ao Presídio Regional de Mafra. O processo segue em segredo de justiça (Autos 5004029-62.2021.8.24.0055).

Fonte: Asscom TJSC