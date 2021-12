Em São Paulo, justiça condena réu por roubo em fila de vacina contra a Covid-19

A 24ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou réu por roubar quatro pessoas numa fila de Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada na região de Santo Amaro. O homem foi sentenciado a sete anos e um mês de reclusão, em regime semiaberto, sem direito de apelar em liberdade.

De acordo com os autos, as vítimas estavam na fila da UBS com o intuito de se cadastrarem na fila de espera para a vacina contra a Covid-19, quando foram abordadas pelo acusado, que anunciou o assalto. Após a fuga e diante da abordagem policial, o réu tentou desfazer-se de quatro celulares, de uma bolsa e de uma arma falsa.

Para a juíza Giovana Furtado de Oliveira, ficou demonstrado que o acusado praticou os roubos atribuídos a ele na denúncia. “O réu, interrogado, confessou haver praticado os roubos”, afirmou. No cálculo da pena, a magistrada afirmou que toma “as penas obtidas para um dos crimes e aumento-as de um terço, considerando que foram quatro os roubos perpetrados pelo acusado”.

Cabe recurso da decisão.

Fonte: Asscom TJSP