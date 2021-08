Em Santa Catarina, homem que atirou em vizinho após reclamação por som alto recebe pena de 10 anos

Um homem foi condenado por tentativa de homicídio duplamente qualificado e porte ilegal de arma de fogo em sessão do Tribunal do Júri da comarca de Rio do Sul. Ele recebeu pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão pela tentativa de assassinato, mais dois anos e 10 dias-multa pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Segundo denúncia do Ministério Público, o réu e dois vizinhos se desentenderam por conta do som alto que provinha de sua residência. Irritado com as reclamações, o acusado chamou ambos para um encontro, com a alegação de buscar solução para o conflito. Nesse momento, contudo, sacou de um revólver e efetuou cinco disparos que atingiram um de seus oponentes, que caiu ao chão. Incontinenti, deixou o local em seu carro e ainda tentou – sem sucesso – atropelar a vítima. O pronto atendimento médico salvou a vida do vizinho.

A sessão, realizada na última quinta-feira (5/8), também entrou para a história da comarca, pois foi a primeira realizada no novo prédio do fórum. Além disso, foi a primeira deste ano, a primeira ocorrida após o início da pandemia e, finalmente, a primeira a transcorrer em formato híbrido. Estiveram presentes apenas os sete jurados que compuseram o Conselho de Sentença, acompanhados por dois oficiais de justiça, uma TJA e um TSI.

O réu assistiu ao julgamento por videoconferência no Presídio Regional de Rio do Sul; também por videoconferência atuaram o juiz presidente, o promotor de justiça e as defensoras, com apoio da chefe de cartório da Vara Criminal e de outra TJA. As testemunhas também depuseram de maneira remota. Os trabalhos, sob o comando do juiz Claudio Marcio Areco Júnior, tiveram início às 10h30min e se estenderam até às 21 horas, quando saiu o veredicto (Autos n. 5010843-30.2020.8.24.0054​).

