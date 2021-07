Em Roraima, sessões de Câmaras Reunidas serão transmitidas ao vivo pelo Youtube

No próximo dia 29 de julho as sessões das Câmaras Reunidas serão transmitidas ao vivo pelo canal do Poder Judiciário de Roraima no Youtube. Iniciativa semelhante já havia sido adotada em relação às sessões de julgamento da Câmara Criminal, que desde o dia 22 de junho, já vem transmitindo as sessões.

De acordo com o desembargador Ricardo Oliveira, presidente da Câmara Criminal e presidente em exercício das Câmaras Reunidas, as transmissões têm por objetivo conferir transparência aos atos do Judiciário, além de atender a recomendações do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

As Câmaras Reunidas são compostas por todos os desembargadores da Câmara Cível e da Câmara Criminal, sendo presididas pelo vice-presidente do TJRR e funcionam com a presença da maioria absoluta de seus membros.

A Câmara Criminal é composta por três desembargadores, e a Presidência é exercida com adoção do critério de rodízio, segundo a ordem de antiguidade.

A competência das Câmaras Reunidas, da Câmara Criminal e de outros órgãos jurisdicionais de 2ª instância do Tribunal de Justiça de Roraima estão disponíveis no Regimento Interno do TJRR e pode ser acessado no site tjrr.jus.br/legislacao.

Fonte: Ascom TJRR