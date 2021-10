Em reunião com a OAB, TRE-AM define prazos para eleição da entidade

A comissão eleitoral da OAB/Seccional Amazonas compareceu ao TRE-AM no dia 19.10, para entregar os formulários parametrizados para as eleições da diretoria e conselho da entidade, para o Triênio 2021-2024. As eleições serão feitas através do sistema eletrônico de votação, através das Urnas Eletrônicas cedidas pelo TRE-AM.

Na ocasião, além de acordar prazo para recepção do arquivo de eleitores, o TRE-AM estabeleceu, juntamente com a Comissão, os prazos de cada atividade referente à eleição, que vai desde o envio dos arquivos com dados de eleitores e candidatos, até a eleição propriamente dita, com proclamação dos resultados e posterior devolução das urnas eletrônicas. O pleito interno será organizado pela Comissão Eleitoral da OAB-AM, com apoio técnico do TRE-AM.

Fonte: Asscom TRE-AM