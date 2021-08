Em Mogi das Cruzes-SP, penas impostas a réu por estupro e homicídio de adolescente chegam a 33 anos

Em julgamento pelo Tribunal do Júri em Mogi das Cruzes-SP, na sexta-feira (27/8), Claudionor dos Santos foi condenado às penas de 21 anos por crime de homicídio qualificado e de mais 12 anos por estupro contra menor de 18 anos.

Em 2010, o réu violentou e matou uma adolescente de 14 anos que estava a caminho da escola. Durante as investigações, amostras de DNA foram coletados no corpo e das roupas da vítima, levando à conclusão de que o autor era do sexo masculino. Na ocasião, não foram colhidos indícios de autoria dos crimes, o que levou ao arquivamento do inquérito policial.

Santos, que já possuía condenações definitivas por crimes de atentado violento ao pudor (anterior) e estupro e roubo (posteriores), teve seu material genético coletado no sistema prisional e inserido no banco de dados. Em 2019, constatou-se a coincidência entre o perfil genético do réu e as amostras, informação levada ao MPSP pelo Instituto de Criminalística. À época dos crimes praticados contra a adolescente, Santos usufruía do benefício da saída temporária.

Fonte: Asscom MPSP