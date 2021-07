Em Eirunepé-Am, juiz ordena incineração de 17 quilos de entorpecentes

O juiz de direito Jean Pimentel dos Santos, respondendo pela Vara Única da Comarca de Eirunepé (distante 1.159 quilômetros de Manaus), ordenou a incineração de 17,524 gramas de entorpecentes (cocaína, pasta base de cocaína e maconha), fruto de apreensões da polícia do Município.

A destruição dos entorpecentes, realizada no último dia 14, foi acompanhada pelo promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM), Kleyson Nascimento Barroso; pelo chefe do Cartório da Vara de Eirunepé, Fabio Marinho Sampaio Correia, pelo Gestor de Polícia Civil no Município, Gonzaga Junior Rezende Gomes; pelo investigador de polícia Fredson Alves Pinheiro e pelo sargento da Polícia Militar do Estado do Amazonas, Raimundo Nonato Lima dos Santos.

“A medida seguiu as devidas formalidades legais e os procedimentos de praxe de incineração de drogas apreendidas, as quais faziam parte de 38 inquéritos policiais, sendo reservada pequena quantidade de cocaína, pasta base e maconha a título de amostragem para preservação da materialidade delituosa”, disse o juiz Jean Pimentel.

Durante a incineração foram capturadas imagens e o trabalho foi acompanhado de duas testemunhas.

