Edson Fachin declara que deve haver paz e segurança nas eleições em 2022

Edson Fachin prega “paz e segurança” em apelo a Nação para que as eleições que estão próximas ocorram dentro da normalidade institucional requestada. O Ministro firmou suas convicções na qualidade de Presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Fachin firma que “é hora de ficar dentro das balizas dos limites e das possibilidades fixadas pelo Poder Legislativo”. A declaração veio na abertura da primeira reunião da Comissão de Transparência das Eleições, que ocorrerão em 2022 sob sua gestão administrativa.

O antecessor de Fachin, Luís Roberto Barroso, no fim desta semana, na Alemanha e em palestra, afirmou que as Forças Armadas têm sido orientadas a atacar o sistema eleitoral. As declarações de Barroso sofreram hostilidade do Ministério da Defesa, que as rebateu, acompanhadas de críticas de Bolsonaristas a Barroso nas mídias sociais.

Fachin, ao assumir a Presidência do TSE em fevereiro deste anos, chegou à Corte Eleitoral em meio ao acordo do tribunal com aplicativos de mensagens para reduzir a disseminação de fake news durante a campanha eleitoral, que tem a oposição de Bolsonaro, que pretende desfazer esse acordo.