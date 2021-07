Droga k4 apreendida na Operação Quimera é entregue para treinar cães da PM em São Paulo

Na última segunda-feira (26/7), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) entregou uma quantidade de droga sintética k4 para treinamento do plantel do Canil Central da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O entorpecente, repassado à corporação com autorização judicial, havia sido apreendido no âmbito da Operação Quimera, deflagrada pelo Gaeco e pela PM.

Pela primeira vez, esse tipo de droga sintética será utilizado para treinamento técnico de cães farejadores, permitindo o incremento da fiscalização em relação ao tráfico.

O ato de entrega contou com a participação do promotor Tiago Dutra Fonseca, do comandante-geral da PM, coronel Fernando Alencar Medeiros, do comandante do CPI-5, coronel Fábio Rogério Cândido, do comandante do Centro de Inteligência da PM, coronel Paulo Henrique Fontoura Faria, do comandante interino da Tropa de Choque, tenente-coronel Wagner Giurni Gomes, e do Comandante do 5º Batalhão de Polícia de Choque (Canil Central), coronel Joel Marcos Luna.

Na mesma oportunidade, promoveu-se capacitação técnica dos policiais militares em relação ao entorpecente K4, visando a novas apreensões.

Fonte: Ascom MP-SP