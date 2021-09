DPE-AM firma cooperação técnica com Ufam para compartilhar sistema de agendamento virtual

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) firmou termo de cooperação técnica para compartilhar com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) conhecimento e tecnologia de sistema de agendamento virtual e avaliação criado pela instituição. A assinatura do termo foi realizada na sede da DPE-AM, na avenida André Araújo, Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. Assinaram o documento o defensor público-geral, Ricardo Paiva, e o reitor da Ufam, Sylvio Puga, além de testemunhas.

O objeto da cooperação técnica é o compartilhamento de conhecimento e a transferência de tecnologias, das ferramentas de agendamento eletrônico e de pesquisa de satisfação, mediante a disponibilização de sistemas informatizados desenvolvidos pela Diretoria de Tecnologia da Informação da Defensoria.

O defensor geral, Ricardo Paiva, disse que é uma grande alegria poder firmar essa parceria com a Ufam. Lembrou também que o sistema surgiu da necessidade de a Defensoria acabar com as longas filas que se formavam na madrugada diante das unidades de atendimento, para dar mais dignidade às pessoas que precisam de assistência jurídica gratuita. Para Paiva, da mesma forma, essa ferramenta contribuirá para a universidade, tanto na questão do atendimento, quanto na avaliação.

Para o reitor Sylvio Puga, o sistema permitirá que servidores e estudantes da Ufam saibam o dia e a hora em que serão atendidos e proporcionará a realização de avaliações com pesquisa de satisfação, que são de suma importância para o crescimento de qualquer instituição.

Também participaram do evento de assinatura do Termo de Cooperação a pró-reitora de Gestão de Pessoas, Maria Vanusa do Socorro de Souza Firmo; o subcorregedor-geral da Defensoria, Vitor Kikuda, a diretora de Desenvolvimento de Pessoas da Progesp-Ufam, Tereza Cristina Borges Pinho Pinheiro; o diretor administrativo da Defensoria, Rudson Nunes; o diretor adjunto de Tecnologia e Inovação da Defensoria, Francisco Helivelton Fernandes de Sousa; e a assessora de relações interinstitucionais, professora Leda Duwe Leão Brasil.

Fonte: Asscom DPE-AM