DPE-AM: Inscrição para módulos do Curso de Defensoras Populares é até hoje (16)

A Escola Superior da Defensoria Pública do Amazonas (Esudpam) está convocando membros da DPE-AM interessados em atuar como instrutores no Curso de Formação de Defensoras Populares. As aulas serão ministradas em módulos para a população de Manaus e do interior, com transmissão pelo Centro de Mídias da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc).

Conforme aPortaria 02_2021-ESUDPAM_DPEAM, publicada na última quarta-feira (11), os módulos do curso serão voltados aos direitos das mulheres e os principais temas do Direito.



As aulas iniciam no próximo dia 24 e serão ministradas sempre às terças-feiras, das 16h40 às 18h30. Membros selecionados para atuar na formação terão que comparecer no dia de aula, com no mínimo 30 minutos de antecedência, ao Centro de Mídias da Seduc.

Defensoras e defensores interessados em ministrar aulas devem enviar e-mail para [email protected], até esta segunda-feira (16). A mensagem deve conter a data e o tema de interesse, de acordo com o anexo da portaria. A atuação como instrutor no Curso de Formação de Defensoras Populares como critério de elegibilidade para o programa de Meritocracia.

O resultado da seleção será publicado em portaria no Diário Oficial Eletrônico da DPE-AM. Após a divulgação, o membro deve encaminhar o material escrito e expositivo para a Esudpam via e-mail, com sete dias de antecedência da aula a ser ministrada.

Foto: Arquivo/DPE-AM

Fonte: Asscom DPEAM