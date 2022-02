DPE-AM empossa mais dez servidores aprovados em concurso

O defensor público geral do Amazonas, Ricardo Paiva, empossou nesta sexta-feira (10), mais dez servidores aprovados em concurso público, que passam a integrar o quadro efetivo da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM). A cerimônia de posse foi realizada na sede administrativa da DPE-AM, na Zona Centro-Sul de Manaus, e contou com a presença do corregedor-geral da instituição, Marco Aurélio Martins, e do diretor administrativo, Rudson Nunes.

Tomaram posse os servidores e servidoras: Antônio Lucas Feitoza Pantoja, Iago Carneiro de Sousa, Taisa Emiliano da Silva, Jucelino dos Santos Nobre, Rafael de Carvalho Viegas, Enos Eduardo Lins de Paula e Christine Monteiro Augusto Souza, no cargo de analista jurídico de Defensoria para atuação em Manaus. Fábio da Silva Recarte, Matheus Teixeira de Almeida, Renan do Val Barros, tomaram posse no cargo de assistente técnico de Defensoria para atuação também na capital.

Em seu discurso de posse, o novo servidor Enos de Paula destacou a importância da DPE-AM na vida da população amazonense. “Hoje é um momento de felicidade por ingressarmos nessa imensa instituição. Imensa não somente pela extensão territorial, imensa também pela sua responsabilidade com a sociedade. E o desafio é fazer valer essa missão em nossos dias de trabalho nesta casa, de modo a garantir a efetividade dos direitos de todo cidadão que procure a DPE-AM”.

Ao dar as boas-vindas aos servidores, o defensor público geral, Ricardo Paiva, afirmou que o dia de hoje é especial, pois além da posse de novos servidores, foi inaugurada unidade de atendimento da Defensoria, na Zona Leste.

Fonte: Asscom DPE-AM