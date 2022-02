DPE-AM divulga resultados de seleções para Estágio de Pós-Graduação

Os Polos do Médio e Baixo Amazonas da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), com sede em Itacoatiara e Parintins, respectivamente, divulgaram os resultados dos Processos Seletivos de Estágio de Pós-Graduação. Tanto em Itacoatiara quanto em Parintins, a seleções são para preenchimento imediato de uma vaga. Os demais aprovados ficam no cadastro reserva para convocação conforme a necessidade da Defensoria.

Em Itacoatiara, foi convocado para início imediato a primeira colocada na seleção, Eloisa Martins Cruz. Os demais aprovados ficarão no cadastro reserva, para possível convocação conforme a necessidade da polo. Foram aprovados 11 candidatos dos 20 convocados para entrevista. Eles realizaram avalição com prova escrita e entrevista no dia 24 de janeiro.

Os demais candidatos aprovados são: Davi Andrade de Barros (2º); Larice Bruce Pereira (3º); Clarissa Nascimento Coelho (4º); Regis Thaylon de Souza e Silva (5º); Lucas Daniel Tinoco Pacheco (6º); Gilzane Cordeiro (7º); Kelem Cristina Lopes de Castro (8º); Thaísa do Socorro Rolim Muniz (9º); Yane Rodrigues de Paula (10º); Iara Tavares dos Santos (11º).

Em Parintins, 10 candidatos se inscreveram, mas apenas seis compareceram à prova, realizada no dia 29 de janeiro, com prova escrita e entrevista. Foi convocado o primeiro colocado Éden Ferreira Campos Netto. Os demais aprovados que ficarão no cadastro reserva são: Lucas Daniel Tinoco Pacheco; Isabelle Brito Soares; Sâmara Pereira e Pereira e Eric Rodrigues Arroyo.

Fonte: Asscom DPE-AM