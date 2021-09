DPE-AM abre seleção para estagiários de pós-graduação em Maués

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) está com inscrições abertas para seleção de estagiários de pós-graduação no Polo de Maués. Será ofertada uma vaga destinada a bacharéis em Direito que desejam ingressar no Programa de Residência Jurídica da Defensoria. As inscrições para o processo seletivo devem ser realizadas até as 23h59 do dia 18 de setembro.

O candidato deve comprovar conclusão no curso de Direito e, caso aprovado, fará jus a bolsa-auxílio no valor de R$ 2.100,00. A carga horária de trabalho será de 30 horas semanais, com atuação na sede do Polo em Maués, divididas entre atividades teóricas e atividades práticas, em expediente diário, pela manhã ou à tarde, de acordo com o expediente, conveniência e oportunidade da instituição.

Interessados em participar do processo seletivo devem enviar para o e-mail [email protected] os seguintes documentos: diploma ou qualquer outro comprovante de conclusão do curso de bacharelado em Direito; currículo (com telefone para contato e e-mail); cópias do RG, CPF e comprovante de residência.

As etapas de avaliação consistem em pré-seleção, onde serão avaliados os documentos enviados, entrevista dos candidatos selecionados e prova discursiva com elaboração de texto dissertativo-argumentativo, com no máximo 30 linhas.

As duas últimas fases serão realizadas presencialmente na unidade da Defensoria, localizada em Maués. O agendamento da entrevista e prova discursiva será realizado por meio de contato direto com o candidato através de mensagem de WhatsApp ou ligação.

O conteúdo programático da prova discursiva abarcará os seguintes tópicos: Direito Constitucional (Constituição da República de 1988); Direito Administrativo (regime jurídico administrativo e responsabilidade civil do Estado); Direito Processual Civil (Novo CPC); Direito Civil (Código Civil); Direito Processual Penal (Código de Processo Penal); Direito Penal (Código Penal); Língua Portuguesa; Legislação da DPE (Lei Federal Complementar 80 e Lei Estadual Complementar 01/90).

O resultado do processo seletivo será publicado no site institucional da Defensoria (www.defensoria.am.def.br), na data provável de 11 de outubro.

Fonte: Asscom DPE-AM