DPE-AM abre concurso público para cargos com salários de até R$ 6.883

Começam no dia 27 de abril, a partir das 10h (horário de Brasília), as inscrições para o 4º concurso público para servidores auxiliares da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM). Serão ofertadas 12 vagas, sendo 6 para candidatos com Ensino Médio e 6 para candidatos com Ensino Superior. Todas são para municípios do interior do estado.

Para analista jurídico (Ensino Superior), a remuneração inicial é de R$ 6.883,29. Serão seis vagas, para atuar nos seguintes municípios: Autazes, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Manaquiri, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva (uma vaga para cada cidade). A taxa de inscrição custa R$ 110.

Para assistente técnico (Ensino Médio), a remuneração inicial é de R$ 4.051,91. Serão seis vagas, para os mesmos municípios citados. A taxa de inscrição custa R$ 90.

O concurso será realizado pela Fundação Carlos Chagas. A inscrição será feita exclusivamente pela internet, através do site www.concursosfcc.com.br. Para candidatos com dificuldade de acesso à internet, a Defensoria vai disponibilizar um ponto de inscrição, inclusive com equipamentos compatíveis para deficientes visuais e auditivos, em sua sede, na avenida André Araújo, 679, Aleixo, Zona Sul de Manaus. O prazo para inscrição termina no dia 30 de maio.

A aplicação das provas está prevista para o dia 3 de julho, e serão realizadas nas respectivas cidades para as quais os candidatos pleiteiam a vaga.

“A ideia da Defensoria é a construção de polos, é a gente ampliar o alcance à população do interior, então será um concurso voltado para os municípios mais próximos de Manaus. Os candidatos vão fazer as provas nesses locais e ficar nesses locais, porque a ideia é montar um posto avançado em cada uma dessas cidades”, explicou o defensor público geral, Ricardo Paiva.

O edital contendo a descrição dos cargos, conteúdo programático e cronograma de atividades foi publicado no Diário Oficial do dia 20 de abril.



A confirmação da data e as informações sobre horários para a realização das provas serão divulgadas oportunamente por meio de Edital de Convocação para Provas, a ser publicado no Diário Eletrônico da Defensoria e no site da Fundação Carlos Chagas www.concursosfcc.com.br.

Veja o Edital

Fonte: Asscom DPE-AM