Dois homens são condenados em caso de homicídio por ciúmes em Minas Gerais

O Tribunal do Júri de Carmo de Rio Claro-MG condenou na última quarta-feira, dois homens pelo crime de homicídio duplamente qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima). A pena estipulada foi de 14 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. O promotor de Justiça Cristiano Cassiolato, autor da denúncia, representou o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) no julgamento.

Segundo a denúncia, em novembro de 2019, em Conceição da Aparecida, um dos condenados, inconformado com o fim de um relacionamento, planejou o assassinato do homem que estava vivendo em união estável com a sua ex-companheira.

Acompanhado do outro denunciado, munido de uma faca, invadiram a residência do casal, cercaram a vítima e desferiram golpes de faca. O homem agredido, mesmo ferido, conseguiu chegar até a rua, o que chamou a atenção de vizinhos. A polícia foi chamada e os autores foram localizados e presos em flagrante. A vítima não sobreviveu aos ferimentos.

Os dois condenados já estão presos e não poderão recorrer em liberdade.

Processo: 0021739-84.2019

Fonte: Asscom MPMG