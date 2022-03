Desembargador Pascarelli representa TJAM na abertura do ano letivo da Escola de Contas Públicas do

O desembargador Flávio Pascarelli, diretor da Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas (Eastjam), representou o TJAM na abertura oficial do ano letivo da Escola de Contas Públicas (ECP) do Tribunal de Contas do Amazonas, em evento realizado na manhã desta sexta-feira (18/3), na sede do TCE/AM. A juíza auxiliar da Corregedoria de Justiça do Amazonas, Elza Vitória de Mello também prestigiou a solenidade.

“Estamos aqui para prestigiar a Escola do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que tem se destacado não apenas no cenário local, mas também no nacional. E a programação deste ano começa muito bem, com três palestrantes de renome. Estamos aqui também para trazer nossos votos para que seja mais um ano de êxitos nas atividades da Escola, conforme o planejamento elaborado pelo novo diretor da instituição, o conselheiro Mário de Mello”, disse o desembargador Flávio Pascarelli, que compôs a mesa de abertura do evento.

O presidente do TCE/AM, conselheiro Érico Desterro, elogiou a iniciativa do diretor Mário Mello, que trouxe três grandes figuras de nome nacional como palestrantes para dar início oficial às atividades da Escola Pública de Contas, que já vem realizando cursos desde fevereiro para a formação não apenas dos servidores do Tribunal de Contas, mas também dos gestores públicos. “Estamos reservando uma programação muito importante, sobretudo neste ano, que é um ano eleitoral e que será possivelmente um ano de transição de administrações”, disse Érico Desterro.

O coordenador-geral da ECP, conselheiro Mário Mello, disse que a Escola pretende contribuir muito para o aperfeiçoamento do serviço público, não apenas na linha do controle externo, como também no aperfeiçoamento e na linha pedagógica do serviço público. “Vamos levar isso até às últimas consequências, entrando no interior do Estado do Amazonas”. A Escola Pública de Contas é um vetor de aperfeiçoamento nas competências do TCE na exata medida em que esclarece e aprimora o servidor da Corte, o gestor e os servidores dos órgãos jurisdicionados também”, completou ele.

Palestras

A programação do evento teve temáticas diversificadas, correlacionando os papéis dos Tribunais e de servidores públicos com a área específica de cada palestrante.

O primeiro palestrante da programação foi o doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Claudio de Souza Neto, que trouxe o tema: “Os Tribunais de Contas na Jurisprudência do STF”.

O evento seguiu com a palestra do doutor em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade do Rio de Janeiro (PUC-RJ), Lauro Ishikawa, que tratou sobre o “Compliance empresarial e desafios pós-pandemia”.

A programação foi finalizada com palestra do último palestrante do repórter e redator da Rádio Alvorada de Brasília, Jovem Pan de São Paulo, e Globo de Brasília, jornalista Mário Nelson Duarte, que trouxe a comunicação em um cenário relevante da política, com a temática: “Uma análise da atuação da imprensa no momento política”.