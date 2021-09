O Tribunal de Justiça do Amazonas suspendeu a instalação da CPI da Amazonas Energia, organizada pela Assembleia Legislativa. A decisão foi do desembargador platonista Airton Corrêa Gentil, no último sábado (4).

A Comissão iria apurar o mal uso de recursos públicos recebidos pela concessionária e também a precariedade nos serviços prestados à população.

Na decisão, o desembargador classificou o requerimento da CPI como ‘genérico’ e que não havia ‘fato certo e determinado’.