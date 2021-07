Defensoria Pública do Amazonas abre seleção para estagiário de pós-graduação em Lábrea

Defensoria Pública do Estado do Amazonas-DPE/AM, abriu hoje (21), as inscrições da seleção de um bacharel em Direito para estágio de pós-graduação no Polo do Purus, com sede em Lábrea (a 701 km de Manaus). O candidato aprovado terá carga horária semanal de 30 horas e vai receber bolsa-auxílio de R$ 2,1 mil.

Para se inscrever, é necessário enviar e-mail ao endereço [email protected] com diploma ou comprovante da conclusão do curso de bacharelado em Direito; currículo (com telefone para contato e e-mail) e cópias de RG, CPF e comprovante de residência. O e-mail pode ser enviado até as 23h59 de sexta-feira (23).

Candidatos pré-selecionados após análise dos documentos serão convocados para entrevista e prova discursiva.

A entrevista e a prova serão realizadas de forma presencial, na sede do Polo da DPE-AM em Lábrea.

Veja o edital

O resultado do processo seletivo será divulgado pelo site da DPE-AM (www.defensoria.am.def.br) no dia 30 de julho.

Fonte: DPE-AM