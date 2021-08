Defensoria em Coari-AM retorna a seu endereço no Centro, após cheia do rio Solimões

A sede do Polo da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) em Coari voltará a funcionar em seu endereço de origem, na rua Padre José Maria, 38, Centro, após a descida do nível do rio Solimões, que havia alcançado a unidade. Em virtude da mudança de sede, o atendimento do Polo de Coari será suspenso no período de 9 a 13 de agosto.

A unidade estava funcionando temporariamente no núcleo da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) do município, desde o dia 10 de maio.

O Polo de Coari funciona em prédio localizado próximo à margem do rio Solimões, que banha a cidade. Com o período de cheia, o nível das águas avançou e alcançou o prédio.

Para buscar atendimento na Polo de Coari, a população deve entrar em contato por meio do número (92) 98452-7146, de segunda à sexta-feira, das 8h às 14h

Fonte: Asscom DPEAM