Defensoria do Amazonas inaugura primeira Unidade Descentralizada do Interior nesta segunda (22)

Nesta segunda-feira (22), a Defensoria Pública do Estado do Amazonas inaugura em Apuí a primeira Unidade Descentralizada do Interior (UDI-Apuí). O município é o primeiro a ser contemplado com projeto piloto que reforça processo de interiorização da DPE-AM. O objetivo da UDI é facilitar a comunicação e atendimento da sede dos polos da Defensoria com cidades inseridas em sua região.

A UDI-Apuí é vinculada ao Polo do Madeira, que tem sede em Humaitá, a unidade realizará atendimentos em todas as áreas de atuação da DPE-AM, tanto inicial quanto forense. O atendimento ocorrerá em formato híbrido (presencial e virtual). O assistido receberá atendimento presencial na UDI e remotamente por defensores e servidores localizados no Polo do Madeira através de videoconferência. A unidade descentralizada conta com servidores e estagiários, estrutura física confortável para os assistidos, sala com computador equipado com headset e webcam.

Os atendimentos ocorrerão de segunda a sexta feira, no horário de 8h às 14h. Para agendar atendimento, o assistido deve entrar em contato com o Polo do Madeira via whatsApp no telefone (92) 98432-5668 ou comparecer a UDI-Apuí, localizada na avenida 13 de Novembro, nº 892, bairro Centro, Apuí/AM.

Fonte: Asscom DPE-AM