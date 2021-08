Defensoria do Amazonas empossa novo servidor para atuar no Polo de Purus

O defensor público geral do Amazonas-DPE/AM, Ricardo Paiva, empossou nesta terça-feira (3), Bruno Silva dos Santos, no cargo de analista jurídico de Defensoria, na modalidade Ciências Jurídicas. Ele vai atuar no Polo do Purus, em Lábrea, a 855 quilômetros de Manaus, inaugurado em maio deste ano. A cerimônia foi realizada na sede da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), na avenida André Araújo, bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul de Manaus e contou com a presença do subdefensor geral, Thiago Rosas, e do corregedor geral, Marco Aurélio Martins.

Bruno está entre os aprovados no concurso público realizado em 2018. Ele passa a integrar o quadro efetivo da Defensoria e a equipe do Polo do Purus que alcança as cidades de Canutama, Tapauá, Boca do Acre e Pauini.

Nascido em Porto Velho, Rondônia, Bruno tem 25 anos, é formado em Direito e já está morando em Lábrea. A mudança para o município amazonense ocorreu este ano, quando a esposa dele, primeira colocada na vaga de analista jurídico de Defensoria, na modalidade Ciências Jurídicas para Lábrea, tomou posse no mês de abril. Ele foi o segundo colocado para o cargo e conta que já está ambientado com a cidade e com os assistidos, por ter estagiado na Defensoria Pública da União (DPU) e por acompanhar o trabalho da esposa no Polo do Purus.

“Minha companheira passou em primeiro lugar e eu em segundo no concurso para Lábrea. Ela já foi nomeada e agora chegou minha vez. A sensação de tomar posse é muito boa porque sei que estou ingressando em uma instituição que tem muito a agregar na vida dos assistidos porque tem os caminhos para transformar a vida de pessoas em situação de vulnerabilidade e promover a solução que procuram. Espero, de verdade, poder contribuir muito para a Defensoria e para a vida dos assistidos”, disse Bruno.

O defensor geral Ricardo Paiva destacou a qualificação do novo servidor e a importância que o trabalho dele terá no interior. “É um motivo de muita satisfação e felicidade receber o Bruno na Defensoria do Amazonas porque percebemos que ele já está engajado pela experiência que teve com os assistidos durante o período de estágio na DPU. Como servidor da Defensoria do Amazonas a responsabilidade aumenta. Sabemos que está preparado e desejamos que possa encontrar mais propósito na nova missão que vai cumprir, e que tudo isso seja revertido em favor da população do Purus”, ressaltou o defensor geral.

O subdefensor geral Thiago Rosas deu as boas-vindas e desejou sucesso a Bruno. “Que Deus abençoe a caminhada que o Bruno inicia na Defensoria do Amazonas e que será de grande contribuição para população de Lábrea”, falou.

O corregedor geral Marco Aurélio Martins registrou que a posse de novos servidores, a exemplo de Bruno, significa a construção da base para promover o crescimento da Defensoria e a melhoria do atendimento aos assistidos. “Temos a consciência que a Defensoria, ao dar posse a novos servidores, está construindo a base para fazer o bem a quem mais precisa, que são os assistidos. Que o Bruno tenha sucesso nessa nova missão e possa somar com a Defensoria e com a expectativa que a população deposita em resolver seus problemas”, finalizou.

Fotos: Clóvis Miranda/DPE-AM

Fonte: Asscom DPE-AM