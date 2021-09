Crianças de abrigo recebem atendimento médico pela equipe do Subcomitê de Saúde do TJAM

A equipe do Subcomitê de Atenção à Saúde de Magistrados e Servidores do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), integrada pela médica dermatologista Ana Cyra Fernandes Coelho e a enfermeira Adriele Gonçalves, realizou ação de atendimento dermatológico a duas unidades do abrigo Coração do Pai, localizadas em Manaus e Iranduba.

A entidade atende crianças em situação de risco com faixa etária de 0 a 13 anos, e busca soluções a longo prazo para elas e suas famílias.

Um total de 11 crianças foram atendidas na unidade do abrigo localizada no bairro do Japiim, na capital na última sexta-feira (03/09), e 12 crianças foram atendidas no Iranduba, na quarta-feira (08/09).

De acordo com a médica Ana Cyra, esta foi a primeira ação com atendimento médico. “Há algum tempo o Subcomitê organizou e realizou uma ação social voltada para o ‘Dia das Crianças’, recolhendo rancho e brinquedos para as crianças do abrigo Monte Salém. Mas com assistência médica, é a primeira iniciativa”, explica a médica.

Em 30 dias, segundo Ana Cyra, haverá o retorno do atendimento nos mesmos locais.

Foto: Acervo do Subcomitê de Saúde/TJAM

Fonte: Asscom TJAM