Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas lança nova edição de sua revista institucional

A Revista pode ser acessada integralmente em formato digital e nesta edição o órgão judicial divulga, dentre outras matérias, o balanço das ações realizadas pela atual gestão CGJ/AM ao completar um ano de atividades; a colaboração com os Juizados “Maria da Penha” e com a Vara de Execuções Penais (VEP); o trabalho de revisão da Tabela de Emolumentos; o anúncio de um Programa por meio do qual a CGJ/AM auxiliará as unidades judiciárias do Tribunal de Justiça do Amazonas a atingirem Metas Nacionais; a publicação de Provimentos para contribuir com a celeridade na prestação jurisdicional, e outras ações do órgão.

Fonte: Asscom TJAM