Concurso da Semed/Manaus se dinamiza para realização em 2022

Concurso Público a ser deflagrado pela Secretaria Municipal de Educação de Manaus terá edital previsto ainda para este ano de 2022. As vagas serão para professores. O concurso foi anunciado no ano passado por Pauderney Avelino, Secretário Municipal de Educação, firmando a oferta de mais de 3(três) mil vagas.

A pretensão é para a realização de cargos de Professor, mas também a Prefeitura, via Semed, deverá dar provimentos a cargos administrativos de nível médio, indicaram as informações. O último edital da Semed foi em 2017 pela empresa Funcab. Na época foram ofertadas 2.124 vagas para cargos de professores das mais diversas áreas.

O procedimento exige formalidade de natureza legal, que impõe análise pela Casa Civil, com posterior remessa à Câmara Municipal de Manaus, para deliberação e aprovação dos vereadores. A ideia é de uma lei que preveja e permita a realização do concurso público ainda no ano de 2022, como novos cargos.