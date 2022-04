Comportas de Balbina no Amazonas têm abertura suspensa por decisão em Presidente Figueiredo

Amazonas – A Prefeitura de Presidente Figueiredo conseguiu derrubar na Justiça, o pedido da Eletrobras de abrir as comportas da Hidrelétrica de Balbina, o que prejudicaria mais de 1.300 famílias que vivem no local.

A concessionária havia entrado com pedido de abertura sob o argumento de que as chuvas constantes na região da bacia do Rio Uatumã estavam sobrecarregando o reservatório.

A Eletrobras chegou a abrir as comportas para liberar parte da água no dia 14 de março, mas alega que não o suficiente e que precisaria liberar uma quantidade maior nos próximos dias.

A prefeitura, por sua vez, contestou o pedido justificando que famílias poderiam ter suas casas alagadas e o meio ambiente seria diretamente impactado com o excesso de água.

A Justiça concedeu liminar a favor da prefeitura e agora a Eletrobras precisará criar um plano para minimizar os danos e também amparar as famílias que possam vir a ser afetadas.

A liberação das comportas só será feita mediante a apresentação do plano e caso as medidas não sejam cumpridas, a Eletrobras pode ser multada em R$ 10 mil por dia.