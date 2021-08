Augusto Aras nomeia novo procurador-geral do Trabalho

O procurador-geral da República, Augusto Aras, nomeou, na última sexta-feira (6), o subprocurador-geral do Trabalho José de Lima Ramos Pereira para exercer o cargo de procurador-geral do Trabalho. O mandato do PGT tem duração de dois anos. A portaria de nomeação será publicada no Diário Oficial da União (DOU) da próxima segunda-feira (9).

Currículo

José de Lima Ramos Pereira ingressou na carreira do Ministério Público do Trabalho em 1993 por concurso de provas e títulos. É graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com especialização em Direito Processual Civil, pelo Centro de Formação de Turim/OIT. É mestre em Direito, pela Universidade Católica de Brasília, e doutorando em Direito na Uninove.

Foi promovido, por merecimento, ao cargo de subprocurador-geral do Trabalho. Exerceu, ainda, atividades como procurador-chefe na 7ª/CE, 14ª/RO, 21ª/RN e 24ª/MS Procuradorias Regionais do Trabalho. É membro da 2ª Subcâmara de Coordenação e Revisão, coordenador Nacional da Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho (Conafret), vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho (CSMPT). Participou de diversas bancas de concursos públicos de procuradores do Trabalho e da magistratura trabalhista. É autor de livros e artigos e já recebeu prêmios e títulos pelas ações e trabalhos desenvolvidos.

Fonte: MPF