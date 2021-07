Apenado perde benefício da prisão domiciliar e deve retornar ao regime fechado em Taubaté/SP

A Justiça de Taubaté/SP, determinou a perda do benefício de prisão domiciliar de Roger Abdelmassih que deve retornar ao regime fechado. Ele foi condenado a 278 anos de prisão por crimes de estupro e atentado ao pudor praticados contra mais de 70 mulheres.

Na última quinta-feira (29/7), a 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo acatou os argumentos apresentados pelo membro do MPSP Luiz Marcelo Negrini de Oliveira Mattos em agravo de execução interposto contra a ordem que havia determinado a prisão domiciliar.

Para a Promotoria, o estado de saúde do sentenciado não deveria autorizar a concessão do benefício. Perito do Centro de Apoio à Execução (CAEx) atestou que Abdelmassih possui condições físicas de continuar o cumprimento da pena na unidade prisional em que se encontrava.

Processo: 0002897-37.2021.8.26.0625.

Fonte: Asscom MPSP