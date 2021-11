AMB e FGV promovem webinar com o tema “Efetividade da recuperação de empresas no Brasil”

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) realizarão na próxima segunda-feira (8/11) o Webinar “Efetividade da Recuperação de Empresas no Brasil”, momento em que apresentarão uma pesquisa inédita a respeito do cenário do sistema de insolvência empresarial brasileiro. O evento ocorrerá das 8h às 12h, horário de Brasília (7h às 11h, horário de Manaus). As inscrições podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/2ZzmKQs.

A presidente da AMB, Renata Gil; o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e diretor do Centro de Pesquisas Judiciais da AMB (CPJ) e professor da FGV, Luis Felipe Salomão; e o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) Elton Leme, farão a abertura do evento.

O estudo “Métricas de Qualidade e Efetividade da Justiça Brasileira: um Estudo do Processo de Recuperação de Empresas” é resultado de trabalho conjunto entre o CPJ, o Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário (CIAPJ) da FGV Conhecimento e uma rede interinstitucional de pesquisadores.

O objetivo foi analisar processos que tratam da recuperação de empresas nos tribunais do País e identificar as fragilidades e potencialidades. Na sequência, propor soluções e práticas para aprimorar o sistema de insolvência no Brasil.

A análise leva em consideração, inclusive, os dados quantitativos levantados junto aos tribunais brasileiros, bem como a visão de envolvidos nesses processos, como magistrados, advogados especializados e empresas recuperadas.

Palestrantes:

– Maria Tereza Sadek – coordenadora Científica da Pesquisa;

– Daniel Carnio Costa – juiz do TJ-SP;

– Luis Claudio Montoro Mendes – advogado;

– Juliana Loss – coordenadora executiva do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da FGV Conhecimento;

– Renata Braga – Professora adjunta da UFF e Pesquisadora colaboradora do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da FGV Conhecimento;

– Fernanda Bragança – Pesquisadora interna do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da FGV Conhecimento.

