Aleam votará PL que prevê 14º e 15º salários para profissionais de educação no Amazonas

O governador Wilson Lima anunciou que já encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) o projeto de lei que institui o pagamento do 14º e 15º salários dos trabalhadores da educação da rede estadual.

Wilson também informou que anunciou que o Estado já planeja o pagamento de abono do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) aos trabalhadores da educação e servidores da área administrativa, como merendeiras, auxiliares de serviços gerais e vigilantes.

A previsão é que o pagamento do 14º e 15º seja feito aos trabalhadores da educação que atingir as metas de qualidade definidas para as escolas que atuam.