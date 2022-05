Advogados denunciam Seap por proibir entrada de materiais de trabalho nos presídios de Manaus

Manaus/AM – Um grupo de advogados criminalistas se prepara para fazer uma manifestação nesta sexta-feira (5), contra medidas impostas pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), que estariam violando o direito dos profissionais.

Segundo os advogados, a Seap proibiu a entrada nas unidades prisionais de objetos indispensáveis para o trabalho deles como caneta, papel e cópias processuais. Além disso, o órgão não teria apresentado uma justificativa plausível para a decisão.

Diante disso, os advogados entraram com um ofício junto ao Tribunal de Justiça do Amazonas, nessa quarta-feira (4), com cópia para a equipe de inspeção do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a fim de derrubar a decisão e garantir o direito da categoria.

Os advogados também marcaram uma carreata que está marcada para acontecer a partir das 10h, na frente da sede do Governo, localizada na avenida Brasil, no bairro Compensa 1, na Zona Oeste. Eles querem tornar o assunto público e pedir que o estado interfira na situação.