Advogado é multado por abandonar julgamento no Tribunal do Júri de Osasco/SP

Osasco/SP – Um advogado que levou a filha de 14 anos em sessão de julgamento no Tribunal do Júri na cidade de Osasco/SP foi multado em R$100 mil reais por abandonar o júri após a juíza proibir a permanência da menina no local porque entendeu que o conteúdo não era apropriado para o conhecimento da menor.

Ocorre que o julgamento era de um acusado de matar vítima por motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Conforme a ata de julgamento, a menina entrou no plenário do júri no momento em que a promotora de justiça que atuou no caso fazia a sustentação oral.