Adélio Bispo, autor da facada de Bolsonaro, realizará nova perícia médica

O Ministério Público Federal, solicitou, nesta semana, uma nova análise para que Adélio Bispo passe por uma nova perícia médica no mês de junho, para avaliar o estado psicológico do autor da facada do Jair Bolsonaro(PL). O fato ocorreu em 6 de setembro de 2018, quando o atual presidente cumpria agenda eleitoral em Juiz de Fora (MG).

Ainda em 2018, Adélio foi considerado inimputável e absolvido das acusações, mas foi internado por tempo indeterminado. A sentença que absolveu Adélio fixou o prazo de três anos para que ele fosse submetido a uma nova perícia. Com esta análise, o MPF solicitou a nova perícia, tendo em vista que a decisão é de 14 de abril de 2019, sendo possível que ele passe por nova perícia médica a partir do dia 14 de junho deste ano.

Em nota, a Defensoria Pública da União-DPU, mencionou que, caso a perícia indique o fim do risco à sociedade, ainda caberá recurso. Disse, ainda, que, a desinternação, caso seja possível, só deverá ser cumprida após o trânsito em julgado.

A DPU mencionou, ainda, que deve ser reestabelecido a internação se o agente praticar fato que indique perigo dentro do prazo de um ano, conforme previsto no art. 97 do Código Penal, uma vez que a desinternação é condicional.