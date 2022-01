Acusado de matar ex-namorada por forte sentimento de posse enfrentará júri em Blumenau-SC

Em Santa Catarina, uma mulher foi encontrada por familiares enrolada em uma rede na própria casa. O crime aconteceu em 2019, na cidade de Blumenau.

Munido de um instrumento perfuro-cortante, segundo denúncia do Ministério Público, o réu teria desferido diversos golpes no pescoço, tórax, ombro e mão da ex-namorada. Ainda de acordo com o MP, ele tinha um sentimento de posse sobre a vítima e não aceitava o fim do relacionamento, que durou aproximadamente quatro meses. O homem responderá pelo crime de homicídio qualificado, por motivo torpe, uso de recurso que impediu a defesa da vítima e feminicídio.

A sessão do Tribunal do Júri será presidida pela juíza substituta Jéssica Évelyn Campos Figueredo Neves e ocorrerá sem a presença do público externo. Os atos continuarão a obedecer às orientações sanitárias por conta da Covid-19, conforme todos os protocolos e cuidados recomendados pela Diretoria de Saúde do Poder Judiciário de Santa Catarina (PJSC).

Somente as partes, o advogado de defesa, os membros do Ministério Público, as testemunhas, os jurados e os servidores e auxiliares do juízo indispensáveis à realização do ato estarão presentes na sessão. Para acesso às unidades judiciais e administrativas do PJSC, inclusive dos magistrados e servidores, será necessário comprovante de vacinação contra a Covid-19 ou, para pessoas não vacinadas, apresentação de teste RTPCR ou de teste antígeno negativos para Covid-19 realizados nas 72 horas anteriores ao acesso.

Fonte: Asscom TJSC