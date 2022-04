Acusado de cometer suposto ritual satânico é condenado a 28 anos de prisão no DF

Distrito Federal – Em sessão de julgamento realizada na última segunda-feira, 18/4, o Tribunal do Júri de Samambaia condenou André Soares Ferreira a 28 anos de prisão, 1 ano e 6 meses de detenção, em regime inicial fechado, pelos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, fraude processual e destruição de cadáver. O réu, que estava em cumprimento de prisão domiciliar na data do crime (1º/10/2021), matou a vítima Antônio Carlos Pires de Lima com golpes de tesoura.

De acordo com os autos, a vítima foi morta enquanto dormia, na casa onde residia na companhia do réu e outras pessoas. O corpo foi jogado em um terreno baldio e incinerado com a utilização de pneus. Após matar a vítima e destruir o corpo, o réu queimou o sofá em que a vítima dormia no momento em que foi assassinada, e limpou toda a casa.

Na sentença, a juíza presidente do Júri registrou que testemunhas informaram que o réu era dado à prática de rituais satânicos, e trajava roupa vermelha e capa preta quando da execução do crime. Destacou ainda que na residência foram encontrados desenhos de figura demoníaca na parede e a inscrição 666.

Para a magistrada, o modo de agir do réu denota um absurdo nível de frieza, ousadia e destemor na execução do delito. “Em razão da repugnante utilização da prática vulgarmente conhecida como micro-ondas, à família da vítima foi subtraída até mesmo a possibilidade de dignamente realizar seu sepultamento”, afirmou a juíza.

André respondeu ao processo preso e não poderá recorrer da sentença em liberdade.

Processo: 0715098-53.2021.8.07.0009

Fonte: Asscom TJDFT