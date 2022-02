Acusado da morte do primo no Pará é condenado por crime culposo

Belém/PA– Jurados do 3º. Tribunal do Júri de Belém votaram pela desclassificação do crime doloso para culposo perpetrado contra Gustavo William Monteiro Cardoso, 24 anos, vendedor, após julgamento de Jonathan da Silva Rodrigues, 20 anos, aprendiz de padeiro.

A pena aplicada ao réu de 2 anos foi reduzida pelo fato do mesmo ser menor de 21 anos, à época do crime, restando ao final a pena de 1 ano e seis meses para cumprir em regime aberto com restrição de direitos.

A decisão acolheu a tese de que sustentaram a argumentação desclassificatória. Os advogados alegaram que a vítima e o réu são parentes. O réu sofre de depressão, mas, não tem acompanhamento psiquiátrico. Por isso, surtou após desentendimento com o primo.

Durante o júri, apenas uma tia, que cuidou de Jonathan, compareceu para depor. Ela disse que, momentos antes da morte do primo, os dois estavam brigando por causa de dinheiro no valor de dois reais que Jonathan emprestou ao Gustavo e este se negava a devolver. A depoente contou que os dois nunca brigaram e foi surpresa a todos os familiares. A tia relatou que chamou a atenção dos jovens e os separou. Eles saíram do local onde estavam e logo após os primos não foram mais vistos, e minutos depois o avó chegou trazendo o Jonathan pra sua casa, que confessou ter desferido uma paulada na cabeça do primo, fato ocorrido a alguns metros.

Ao ser interrogado no júri o réu optou em não responder e que usaria seu direito de ficar em silêncio.

O crime ocorreu após às 06h, do dia 02/05/2021, às proximidades da residência de familiares do réu e da vitima, localizada na passagem 24 de Dezembro, Bairro Terra Firme, em Belém Pará.

Fonte: Asscom TJ-PA