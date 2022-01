Abertura do Ano Judiciário 2022 do TRT-11 será no dia 4 de fevereiro

No próximo dia 4 de fevereiro, a partir das 10h, a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – Amazonas e Roraima (TRT-11), desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes, fará o pronunciamento de abertura do Ano Judiciário 2022. A transmissão ao vivo será realizada no canal oficial do TRT-11 no YouTube.

A solenidade de abertura do ano judiciário é uma tradição nos tribunais, embora as atividades já tenham iniciado no último dia 7 de janeiro, logo após o fim do recesso forense. Este ano, em razão do restabelecimento da fase 2 do plano de retomada gradual e progressiva das atividades presenciais do tribunal, a cerimônia híbrida que estava programada será substituída pela mensagem da desembargadora-presidente. A decisão foi motivada pelo aumento exponencial de casos de covid-19 nos estados de jurisdição por conta da variante Ômicron.

Assinado em 14 de janeiro e publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) do dia 17, o Ato Conjunto n. 001/2022/SGP/SCR definiu o funcionamento de todas as unidades judiciais e administrativas preferencialmente no trabalho remoto com revezamento de servidores no serviço presencial. A medida visa frear qualquer possível transmissão nas unidades do TRT-11 e assegurar o bem-estar físico e mental de magistrados, servidores, advogados e trabalhadores.

Fonte: Asscom TRT11