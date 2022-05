6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas comunicou mudança do contato telefônico

A 6ª Vara Federal – Juizado Especial Federal informou que houve mudança do contato telefônico, para atendimento dos jurisdicionados residentes no interior, sem advogado e assistidos da Defensoria Pública da União – DPU, a saber, (92) 3612-3308 – Das 8h às 15h (interruptamente)- Exclusivo para pessoas sem advogado, residentes no interior e assistidos da DPU;

Veja outros canais de atendimentos:



Balcão Virtual (clique aqui para acessar o balcão virtual) – Das 8h às 15h (interruptamente)

Presencial – Das 8h às 15h (interruptamente)- Obrigatório o uso de máscara;

Assistente Virtual (24 horas) Clique aqui para acessar a assistente virtual.