2.ª Vara do Tribunal do Júri de Manaus retoma julgamentos populares com 144 processos em pauta

A 2.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus retomará no próximo dia 30 de agosto os julgamentos em plenário. A pauta do semestre contém 144 processos, com o último júri devendo ocorrer no dia 17 de dezembro. As sessões de julgamento serão presididas pela juíza de direito titular da 2.ª Vara do Tribunal do Júri, Ana Paula de Medeiros Braga Bussulo e um juiz auxiliar. Os julgamentos vão acontecer sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, exceto na data de 9 de setembro, uma quinta-feira.

A pauta será aberta com quatro processos sendo julgados no dia 30 de agosto, com a utilização de dois plenários. Nesse dia vão a júri popular os réus Ismael Marinho Chota, denunciado e pronunciado no processo n.º 0008928-76.2005.8.04.0001; Jeidson Dutra Franco, no processo n.º 0633139-73.2018.8.04.0001; Herisson da Luz Fernandes, no processo 0212140-48.2010.8.04.0001 e Marcelo da Silva dias, no processo 0631228-89.2019.8.04.0001.

Também está incluído na pauta o processo de n.º 0624832-33.2018.8.04.0001, que tem como réu Ivan Rodrigues Chagas, acusado de matar a companheira, Jerusa Helena Torres Nakamine, em 20018. O júri está pautado para 20 de setembro, às 8h30. Ivan já foi levado a júri popular no dia 28 de janeiro do ano passado, mas houve o cancelamento da sessão em razão de um dos jurados ter apresentado problemas de saúde na noite do segundo dia de trabalhos, quando já ocorriam os debates finais entre a acusação e a defesa. O júri foi remarcado para 19 de março seguinte, mas por conta da pandemia, assim como todos os demais julgamentos do Tribunal do Júri, precisou ser adiado, e volta à pauta marcado para 20 de setembro próximo.

Outro processo que também consta na pauta é o de n.º 065969714-2020.8.04.0001, que tem como réu Rafael Fernandez Rodrigues, acusado de matar Kimberly Karen Mota de Oliveira, de 22 anos, no dia 11 de maio de 2020. A sessão está prevista para o dia 27 de outubro.

Finalizando a pauta do semestre, três processos serão julgados no dia 17 de dezembro pelo Conselho de Sentença da 2.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus. No processo nº. 0200280-11.2014.8.04.0001, William da Silva Ayres, Daniel de Souza Pantoja, Douglas de Almeida Pantoja, Katia Simone Ferreira Rodrigues e Denismarcos de Almeida Pantoja são acusados de tentativa de homicídio qualificado contra Gecer de Brito Coelho, Arnaldo Santos Coelho, Rafaela Silva dos Santos e Adrielle da Silva Leandro. Também serão julgados os processos nº. 0629863-39.2015.8.04.0001 e 0201449-33.2014.8.04.0001 que tem como réus, respectivamente, Franck Xavier Belo e Marfran Oliveira de Jesus.

