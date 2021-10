1.ª Vara de Itacoatiara realiza mutirão de julgamentos pelo Tribunal do Júri

A 1.ª Vara de Itacoatiara (distante 276 quilômetros de Manaus) iniciou na segunda-feira (18/10) um mutirão de sessões de julgamentos no Tribunal do Júri com sete processos em pauta. Os trabalhos prosseguirão até a quinta-feira (22/10) e, com a ação, a 1.ª Vara de Itacoatiara esgota os processos de réus presos que estão exclusivamente aguardando julgamento em plenário.

As sessões estão sendo presididas pelo juiz de Direito Saulo Góes Pinto. O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM) destacou o promotor de justiça Vivaldo Castro de Souza para atuar na acusação. Pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE/AM) estão atuando os defensores Oswaldo Machado Neto, Gabriela Ferreira Gonçalves, Ícaro Avelar e Murilo Menezes do Monte.

Na segunda-feira (18), os jurados condenaram o réu Acinaldo Lopes Rolim pelo crime de tentativa de feminicídio contra Barbara Lima Coutinho. Acinaldo recebeu uma pena de oito anos de reclusão. Ainda na segunda-feira, Claudemar Santos da Silva foi absolvido pelo Conselho de Sentença. Ele era acusado de duas tentativas de homicídio contra a esposa e o irmão dela, em circunstâncias ocorridas no dia 27 de maio de 2001, por volta das 18h.

No primeiro júri desta terça-feira (19/10), realizado no período da manhã, o Conselho de Sentença da 1.ª Vara de Itacoatiara julgou a Ação Penal n.º 0001887-06.2017.8.04.4700 e condenou a 15 anos e seis peses de reclusão, em regime fechado, Ronald Labareda de Lima. Ele era acusado juntamente com Alcir Barbosa Leite Júnior, de um homicídio qualificado que teve como vítima Felipe Lacerda Costa. Alcir foi absolvido pelo Conselho de Sentença. Ele respondia ao processo em liberdade. Já Ronald Lima estava preso na capital e que foi conduzido à comarca para participar do julgamento.

No segundo júri, realizado na parte da tarde, houve a absolvição de Jeane Vieira de Araújo, acusada de tentativa de homicídio simples contra Andreza Rodrigues de Freitas. Com isso a 1.ª Vara de Itacoatiara encerrou o julgamento de todos os processos de réus presos.

Nesta quarta-feira (20), o juiz Saulo Góes Pinto preside mais uma sessão de julgamento popular e, na quinta-feira, mais dois processos de crimes contra a vida serão julgados. Nesses três processos os réus estão soltos.

As sessões estão ocorrendo no auditório do Fórum de Justiça Dr. José Rebelo de Mendonça.

Fonte: Asscom TJAM