​TCE-AM lança na quinta (2) a edição de 10 anos de programa de aposentadoria

O Programa de Preparação para Aposentadoria (PPA) será retomado, de forma remota, a partir desta quinta-feira (2). Realizado há dez anos pelo Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), o programa já beneficiou mais de 600 servidores públicos em fase de pré-aposentadoria e agora expande as atividades para servidores de todas as idades.

“Ficamos muito felizes de poder retornar com o PPA, que é um programa fundamental para os servidores do Tribunal de Contas e também para os servidores dos demais órgãos parceiros. A chegada da aposentadoria é um momento crucial na vida das pessoas, e poder encarar esse momento com todo um preparativo prévio faz toda diferença para esses servidores”, destacou o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello, que participará da abertura do programa.

O programa apoia e orienta os participantes a encarar essa nova fase da vida por meio de palestras e oficinas que abordam módulos emocionais, sociais, organizacionais, legais, de saúde e cidadania. Durante o programa, os participantes formam alternativas para serem desenvolvidas na aposentadoria.

Além dos servidores da Corte de Contas, o programa também é aberto para servidores e funcionários das instituições parceiras, entre elas a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (Funati); Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam); Sebrae; Amazonprev; Manausprev; INSS; Semed; Seduc; FDT e Semsa.

As inscrições já podem ser feitas por meio do site da Escola de Contas Públicas (ECP), pelo endereço virtual https://moodle.tce.am.gov.br/enrol/index.php?id=484 . O evento de abertura será transmitido ao vivo pela plataforma Google Meet.

Conforme a chefe do Departamento de Gestão de Pessoas da Corte de Contas (Degesp/TCE-AM), Merisa Mendes, que coordena o PPA, essa edição possui o diferencial de não ter restrição de idade para participação.

“Antes, o programa era voltado para servidores que faltavam ao menos três anos para a aposentadoria, no entanto, resolvemos abrir as inscrições para participação de servidores de todas as idades”, revelou. “Estamos em um processo de envelhecimento desde o dia que nascemos, portanto quanto antes nos prepararmos para momentos de grandes mudanças, como é a aposentadoria, melhor”, destacou a coordenadora.

​​ Palestras

O evento de lançamento terá palestras sobre autoconhecimento; processo de envelhecimento e velhice; saúde física, mental, emocional e espiritual; projeto social como ferramenta de engajamento; empreendedorismo e inovação; planejamento financeiro; gestão de carreiras, além de roda de conversa sobre a legislação da previdência.

Entre os palestrantes dessa edição de lançamento estarão a psicóloga Micaela Regina, especialista em neuropsicologia; a gerontóloga Kennya Mota, atual presidente do Conselho Estadual do Idoso do Amazonas (CEI); a médica psiquiatra do TCE-AM, dra. Loren; o psicólogo da Fundação Dr. Thomas (FDT), Joel Cabral de Abreu; a deputada estadual Terezinha Ruiz, entre outros.

Também participarão do lançamento do programa a conselheira-coordenadora da Escola de Contas Públicas, Yara Lins dos Santos, além do diretor da Funati, dr. Euler Ribeiro.

O evento de abertura será finalizado com palestra de auto-gestão com a coach e consultora organizacional Verra Larrat.

Fonte: Asscom TCE-AM